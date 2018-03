Perugia: la storia di Florian, studia al liceo Pieralli e a 19 anni è già al terzo libro

E' arrivato alla terza pubblicazione. Florian Iberhasaj è un giovanissimo scrittore albanese. Ha 19 anni e abita a Perugia da ormai 11 anni, studia presso il liceo Pieralli e, racconta, "il mio hobby è quello di scrivere, più che hobby ormai è diventato una salvezza per me, raccontare storie, avvenimenti realmente accaduto a tutte le persone, il mio ultimo libro tratta la storia di un giovane ragazzo che diventò latitante, è un libro interessante poichè tratta l'attualità, la vita dei giovani d'oggi, il nostro presente, penso che potremmo imparare molto e perché no vedere la vita con un'altra prospettiva".