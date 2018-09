Perugia, a Borgo Sant'Antonio arriva la Festa dei Bersaglieri

Perugia, c.so Bersaglieri/Porta Pesa, tre giorni di festa! Il 14 – 15 e 16 settembre si svolgerà l’8^ edizione della manifestazione ‘Memorie per il futuro’. Nell’ambito dell’evento, saranno tre le iniziative principali che puntano a coinvolgere un pubblico di tutte le età: la festa dei Bersaglieri, il Raduno delle auto d’epoca e il cibo di strada con ‘Unti&Felici. Street fritt”. Festa dei Bersaglieri Si comincia venerdì 14 settembre alle ore 17,00, con un itinerario guidato dedicato ai luoghi risorgimentali e al Borgo Sant’Antonio in festa, con degustazione in strada. Per informazioni e prenotazioni: IAT di Piazza Matteotti (075.5736458) – iat@comune.perugia.it Sabato 15 settembre il programma prevede, a partire dalle ore 10,30 il primo momento celebrativo con la presenza delle Autorità per la commemorazione dei caduti e la deposizione di una corona di allora al monumento dei Bersaglieri a Porta Sant’Antonio. Domenica 16 settembre ore 10,00 sfilata della Fanfara dei Bersaglieri lungo Corso bersaglieri sino a Piazza IV Novembre; esibizione della fanfara lungo Corso Vannucci; concerto in piazza della Repubblica e momento finale presso la sede della Fondazione cassa di Risparmio di Perugia – Sala del risorgimento “Salone del Brugnoli”. Raduno nazionale delle auto d’epoca Domenica 16 settembre si accenderanno i motori del sesto Raduno delle auto d’epoca, con un itinerario alla scoperta dell’Abbazia di San Salvatore a Montecorona e dell’Eremo fondati da San Romualdo, protettore del Rione di Porta Sole. Come di consueto, si terranno anche la prova di regolarità a cura del C.A.M.E.P. e la visita con degustazione all’Azienda agraria Tenuta di Montecorona.. Unti&Felici Street Fritt Venerdì 14, Sabato 15 e domenica 16 a vivacizzare corso Bersaglieri (dalle 10.00 alle 23.00) saranno la mostra mercato di Borgo Sant’Antonio e della Pesa, che proporrà prodotti tipici italiani, e la sesta edizione di ‘Unti&Felici. Street Fritt’, festa del cibo da strada volta a valorizzare i prodotti della cucina nazionale proponendo cibi semplici del passato. Quest’anno saranno protagonisti i fritti, offerti con tutti imezzi: APE Car, truck e stand in cui si potranno gustare prelibatezze provenienti da varie parti d’Italia. Eventi collaterali Nei tre giorni di festa si terranno esibizioni musicali in strada, degustazioni a tema, cooking show e spazio soci alla Bottega San Giovanni, intrattenimento per bambini, la pesca di beneficenza (il cui ricavato sarà destinato ai restauri dei beni culturali del borgo), le mostre di Sansalù al Borgo e Bloom Studio d’arte. Programma completo: www.borgosantantonio.com