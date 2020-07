LA SEGNALAZIONE "Fase 3 l'inciviltà non diminuisce, anzi..."

Dopo la precedente segnalazione su lockdown e fase 2, ancora di più nella fase 3 continuano gli abbandoni di rifiuti in zona parco Chico Mendez a Perugia, adiancenze parcheggio minimetrò Cortonese, a fianco del McDonalds; sabato sera un gruppetto di ragazzini stava mangiando in mezzo al prato, passando gli ho chiesto: voi siete bravi e poi portate le buste ai bidoni, giusto? "Certo ..." bè, non si direbbe, almeno non al 100% , difatti stamattina c'erano naturalmente ancora diversi bicchieri e carte nello stesso posto. Per non parlare di quelli che nel prato sottostante i palazzi di Via Tilli, dopo aver giocato sulle altalene a 20 anni, hanno lasciato proprio tutto in giro. Ma a casa loro, se lasciassero tutto sparso in giro per casa, un paio di scappelloti e calci in c**o li rimedierebbero?