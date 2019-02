LA SEGNALAZIONE Un topone fra noi in Facoltà...e non la prima volta che accade (le immagini)

Che fantastiche presenze si aggirano per le aule della nuova Facoltà di Medicina! Studenti impegnati a seguire le lezioni, a preparare esami, a studiare la salute umana e .... Ecco i piccoli "professori" aggirarsi zitti zitti fra di loro! È vergognoso! Una studentessa ha inviato un video registrato in bagno dove un bel topolone gigante "nuotava" dentro la tazza. Dove sono i controlli? Chi si occupa della derattizzazione..ma soprattutto della prevenzione? E se tanto mi da tanto...aspettiamoci altri inquilini in giro per i piani dove docenti, studenti e personale passano buona parte della loroi giornata.