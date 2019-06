Happy art, la sfilata di abiti dipinti di Simona Costa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Il format Happy Art incornicia l' arte per l'ennesima volta e si avvale degli artisti visionari e creatori di eventi unici e mai realizzati .La vincitrice di Miss Tela Dipinta 2018 Mugnano prima edizione, Simona Costa ha spiccato il volo per andare a proporre il suo percorso, le sue creazioni, la sua follia , il suo osare sopra le nuvole presso la Villa Colle del Cardinale località Colle Umberto Perugia. Una "limonaia" piena di spettatori ha assistito ad un veleggiare di opere d'arte che hanno fatto emozionare ed intrecciare di colori e sensazioni, dettate dal tempo che si è fermato e dalla voce del creatore di Happyartevents Massimiliano Tortoioli, dal musicista Il Poca dal dj set Roberto Angeloni, per poi brindare con bollicine Santero 958 in edizione limitata accompagnati dalla sublime voce di Muriel Cantante in un tavolo imbandito a festa colorato dalla stupenda scultura di Laura Alunni. La vincitrice di Miss Tela dipinta 2018 Mugnano ha creato un capolavoro ma noi di Happyartevents lo sapevamo già da tantissimo anche se non è stata invitata a Mugnano alla seconda edizione per passaggio del testimone , ha salutato tutti con un inchino e creando magia .