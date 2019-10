LA SEGNALAZIONE L'inciviltà in zona Cortonese: bivacchi, rifiuti, avanzi gettati e persino un pezzo di scooter

Buongiorno, zona parcheggio Minimetrò Cortonese: queste sono solo le ultime di una serie di situazioni di degrado per l'assoluta inciviltà di branchi di giovinastri che dopo aver pasteggiato con il take-away del vicino fast food gettano in giro non solo le buste con gli avanzi di cartocci, bicchieri ecc, stavolta ci è scappato perfino un pezzo di uno scooter, non si sa come finito da quelle parti in mezzo al parco Chico Mendez.