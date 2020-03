LA RIFLESSIONE Emergenza coronavirus, grazie ai nostri medici, infermieri e Oss... ce la faremo!

In questi giorni è impossibile non pensare a tutti i medici, infermeri ed Oss dei nostri ospedali e in modo particolare a quelli dei reparti di rianimazione, ai malati. Ormai sono passati più di due anni da quando la Rianimazione del Silvestrini diretta dalla Dott.ssa Rita Belfiori si prese cura mio padre operato in clinica di neurochirurgia per emorragia cerebrale!! Papà aveva allora 86 anni ma i medici e gli infermieri non hanno mai mollato, nonostante l’età avanzata, e lo hanno salvato. Allora scrissi un articolo di ringraziamento su Perugia today descrivendo tutto il loro impegno e l’umanità che avevano dimostrato nei suoi confronti e nei nostri. Ieri ho scambiato un sms con la Dott.ssa Belfiori che ho avuto l’onore di avere come compagna di banco al liceo.

La volevo incoraggiare insieme a tutti i suoi colleghi e collaboratori e dirle che li pensavo tutti. Mi ha risposto che sono giorni oscuri per il suo reparto e che “ogni malato che perdiamo è un dolore per tutti….Comunque cerchiamo di fare il meglio che possiamo”. La loro vita è quasi del tutto relegata nel reparto; da più di un mese non riescono a tornare a casa dai propri cari che rarissimamente.. Oggi io sono sicurissima che stanno svolgendo il loro prezioso lavoro con l’altissima professionalità, che ho potuto constatare di persona, la determinazione nel non lasciare da solo o senza cura nessuno dei malati, la forza e soprattutto il loro amore nel fare tutto questo. Queste meravigliose persone sono nel nostro cuore e nei nostri pensieri. Non dimenticheremo, non si può, quello che stanno facendo e affrontando in questi giorni. Per tutti noi, i nostri cari e i nostri amici. Soprattutto grazie a loro ce la faremo! Ma, perdonateci, non riusciremo mai a ringraziarvi abbastanza.