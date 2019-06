E' di Perugia la piccola star della "Pidaza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Metti una sera a cena due amici musicisti uniti dalla riviera romagnola, due birre, una chitarra e un menù ricco di spuntini tra cui c’è anche la Pidaza, che come recita il testo è “un pò piadina e un pò pizza!” Basta poco e nasce una canzone. La Pidaza è una canzone tutta gustare, si canta, si balla e si mangia! Dietro alla “Pidaza”, si cela un progetto ampio per far vivere un’esperienza ludica e creativa ad alcuni musicisti under 12. L’idea nasce dalla collaborazione tra il musicista produttore perugino Giuliano Paco Ciabatta e Moreno Conficconi “il Biondo”, leader dell'Orchestra Grande Evento, cantante e clarinettista di Gatteo Mare. Il vero protagonista però è Riccardo Scarabattoli di Castiglione della Valle. 8 anni, figlio d'arte, Riccardo ha sempre assorbito con facilità e senza nessuna imposizione tutto il mondo musicale del padre Michele, pianista e tastierista con all'attivo una carriera musicale di tutto rispetto; al momento in tour con Silvia Mezzanotte, ex cantante dei Maria Bazar. Riccardo vive tra l'Umbria e la Romagna e per lui la musica è solo un gioco, ma la sua simpatia e il suo talento si fanno notare, non solo nel videoclip ma sopratutto nei saggi musicali dove interagisce con musicisti di ogni età e con turnisti affermati. La Pidaza è diventato subito un video dove i bambini suonano, cantano e giocano in una cucina tutta romagnola. Non mancano le sfogline che insegnano a fare l’impasto con acqua e farina. E’ l’occasione per lanciare un messaggio, per far scoprire ai bambini la musica, la possibilità di suonare insieme, di ballare ma anche di sperimentare attività manuali, dove non servono tablet e cellulari. Al progetto partecipano tutti; amici, fratelli, genitori e nonni. Tutti curiosi di capire come si regista in studio e come si realizza un video. Poi c’èil concerto dal vivo al Gatteo Mare Summer Village con Moreno “il Biondo” che duetta con “the Kids”. Questo è solo l’inizio. Il progetto è una puntata zero per creare nuove opportunità didattiche e sviluppare idee insieme ai piccoli artisti. “Non è una schiacciatina, non è neanche una focaccia… è proprio un idea pazza, la chiamano Pidaza”.

