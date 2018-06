Drink with 2018 | Cantina Arnaldo Caprai

DRINK WITH - MUSICA A PICCOLI SORSI

Concerti jazz, degustazione di vini, prodotti del territorio: quest'estate torna per il terzo anno DRINK WITH - Musica a piccoli sorsi, il format itinerante che sposa la grande musica live con la migliore enogastronomia dell'Umbria. Tre eventi in altrettante cantine ricche di fascino: la Cantina Arnaldo Caprai (Montefalco), la Cantina Di Filippo (Cannara) e la Cantina Le Cimate (Montefalco).



24 GIUGNO | MONTEFALCO

Domenica 24 Giugno alle ore 18.30 vi aspettiamo per il primo appuntamento con DRINK WITH. Nella splendida cornice della Cantina Arnaldo Caprai di Montefalco (PG) il concerto del Marco Apicella Trio, la visita della Cantina e la degustazione dei vini accompagnata da una ricca apericena con i prodotti del territorio preparata dal Ristorante Maninpasta, dalla Norcineria Pizzoni e dal Molino dei Trinci.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La prenotazione è obbligatoria. Può essere effettuata online (qui http://bit.ly/PrenotaDrinkWithCaprai) o con sms/whatsapp al 329 181 3629.



BIGLIETTI

L'acquisto dei biglietti può avvenire il giorno dell'evento all'ingresso oppure online tramite PayPal.

Il costo è di €25 tutto compreso: concerto, visita della cantina, degustazione dei vini, apericena.

Promo Gruppi | Per gruppi di almeno 5 persone il biglietto è ridotto a €22!

Scopri tutte le offerte e le riduzioni sulla pagina http://www.argillaeventi.it/drinkwith2018-cantinacaprai



