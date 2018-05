Donne dei Sibillini, Concita De Gregorio ospite d'eccezione: Bellezza e Dignità del Territorio

Il senso dell'evento è quello di raccontare la bellezza e la dignità del territorio attraverso la voce delle donne che stanno resistendo sui Monti Sibillini. Arriveranno donne di tutte le età dai comuni dei Sibillini sia umbri che marchigiani, ognuna di loro sarà capace di raccontarvi in modo diretto, chiaro ed emozionante l'appartenenza al territorio e l'amore che diviene forza inarrestabile davanti a qualsiasi difficoltà. Saranno intervistate da Concita De Gregorio che ringraziamo infinitamente per aver accettato il nostro invito donandoci la sua presenza e conoscenza del mondo femminile, frutto di anni di impegno nel difenderne i diritti. Nessuno più di lei sarà capace di mostrare la bellezza e la dignità di queste donne e della terra che rappresentano. Oltre a questo ci saranno importanti partecipazioni di associazioni impegnate sul territorio dai primi momenti successivi alla scossa del 24 agosto 2016, vi racconteremo il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, i sentieri, i rifugi e la moltitudine di possibilità che possono ancora offrirvi nonostante le difficoltà post terremoto.



Evento organizzato dal Comune di Bolognola, la Proloco di Bolognola, l'associazione Progetto Re-Cycle e il gruppo Un aiuto concreto per i Sibillini con il patrocinio e la partecipazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini



L'evento è dedicato a Stefania Servili

