Rombano i motori: maxi raduno Ducati a Spoleto

Giunge alla quarta edizione il Raduno Ducati, manifestazione che accoglie nella città del Festival appassionati di motociclismo che, da tutta Italia, si danno appuntamento per celebrare uno dei marchi del Made in Italy più famosi nel mondo. L’appuntamento è fissato per domenica 17 giugno. L’evento dello scorso anno ha visto partecipare oltre 50 moto. L’edizione 2018 è inserita come evento finale all’interno del Pirozzi Day, una manifestazione organizzata per festeggiare l’impresa di Paolo Pirozzi, pilota e Presidente del Ducati Dreams Club di Napoli, capace di compiere il giro per il mondo (600.000 km) in sella ad una Ducati. Il raduno Ducati di Spoleto, dallo scorso anno, presenta anche una sezione ufficiale del Ducati club presenti sul territorio spoletino. La tappa di Spoleto prevista per il 17 giugno inizierà con un ritrovo dei partecipanti nell’area parcheggio adiacente a Via Fratelli Cervi e al Museo della Ferrovia Spoleto Norcia con le operazioni di iscrizione fissate per le ore 9.00. La partenza per il percorso Foligno / Colfiorito / Visso / Valnerina / Spoleto è in programma alle ore 10.00. Il rientro a Spoleto prevede come tappa finale Monteluco dove si terrà un momento conviviale e la cerimonia delle premiazioni: verranno assegnati premi ai club Ducati più giovani, a quello con più iscritti e al club Ducati più lontano da Spoleto. Sarà anche assegnato il premio Desmo Lady. Nel pomeriggio, in collaborazione con il Comitato organizzatore della Corsa dei vaporetti, una parata percorrerà lo storico circuito della corsa dei vaporetti. Oltre alla parentesi dei Vaporetti, un’ulteriore novità dell’edizione 2018 è rappresentata dal raduno di un altro celeberrimo marchio del motociclismo, la Vespa. Gli iconici scooter sfileranno grazie alla collaborazione tra Club Ducati e Cames – Club Auto e Moto d’epoca Spoleto, lungo il circuito Spoleto / Campello / Spoleto con tappa a Monteluco. Il raduno è aperto a tutti i tipi di moto. Per info e iscrizioni: Roberto 3284289117.