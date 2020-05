LA FOTO NOTIZIA Degrado a Perugia in Via Colle Maggio: "Raccolta rifiuti insufficiente"

"Raccolta rifiuti insufficiente": lo ha scritto e lo hanno gridato alcuni lettori che ci hanno inviato questa e altre foto di una situazione che definiscono non figlia dell'emergenza ma una costante nel tempo in un'area di via colle Maggio a Perugia. Ora, vista la richiesta legittima, siamo convinti che la Gesenu - sempre puntuale nell'intervenire per sanare situazioni difficili - possa intervenire per porre rimedio a questa situazione nel più breve tempo possibile. Anche perchè l'intervento richiesto non va certamente a mettere a rischio budget e piano di smaltimento già previsti e approvati.