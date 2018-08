La Segnalazione dei Lettori: "Via del Macello: troppi rifiuti in giro e l'incubo topi"

In riferimento alla zona di Via del Bellocchio e con precisione ad un condomino, retrostante la nostra abitazione, occupato solo parzialmente da immigrati. Come visibile da reportage fotografico il luogo e cosparso di immondizia, carrelli della spesa, presenza di piante a crescita spontanea sul piazzale antistante e "dulcis in fundo", un piano seminterrato infestato da topi di ogni dimensione che vagano indisturbati nelle abitazioni limitrofi. In aggiunta a tutto questo schifo vi è anche un lampione non funzionante e la zona è altamente a rischio tossici e spacciatori di vario genere. Si chiede pertanto un controllo imminente prima che la situazione possa degenereare ulteriormente. Grazie per l'attenzione.