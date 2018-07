Ma come si pretende di inziare a fare la raccolta differenziata se nelle aree urbane ci sono cittadini che continuano a buttare indisturbati oggetti di ogni tipo e di conseguenza gli addetti al servizio non raccolgono nulla. Questa e' una situazione che dura da settimane e aumentano il cattivo odore e i topi in via Colomba Antonietti. Abbiamo bisogno di una ripulita e di telecamere