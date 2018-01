Degrado a Perugia - Il Parco di Monte Grillo è un posto bellissimo... ma come è ridotto!!

Il Parco di Monte Grillo è un posto bellissimo a quasi 500 m di altezza dove è possibile camminare, correre, stare seduti e ammirare il panorama ma purtroppo non è tenuto pulito. Non vengono svotati i cestini che abbondano di qualsiasi cosa in decomposizione compresi gli escrimenti dei cani e lungo i sentieri si trova di tutto specialmente nella zona sopra la Pam di San Marco È un peccato perche è abbastanza frequentato sia da giovani che anziani e farebbe piacere vivere in un ambiente sano e pulito visto quello che paghiamo......