Lacugnano walking è il nome del neonato gruppo di camminatori che , circa due mesi fa, hanno deciso di fondare questa nuova realtà partendo da una costola della più ampia associazione Tori- Scal. La camminata rappresenta uno strumento utile sia per fini salutari che per scopi ricreativi, contribuendo indubbiamente ad un benessere del fisico e contemporaneamente creando opportunità di socializzazione all'interno di una comunità. È proprio con questi propositi che il progetto Lacugnano walking ha preso vita e si è sviluppato, registrando un' ampia eterogenea adesione. Circa due volte a settimana, generalmente dopo la giornata lavorativa, giovani e meno giovani, uomini e donne, si danno appuntamento per intraprendere il loro percorso di camminata, seguendo vari itinerari, appagando dunque mente e corpo. Alberto Antognelli Da soli si cammina veloci, ma insieme si va lontano... (cit)