Corso di Analisi scientifica delle espressioni facciali

Corso pratico di 2 giornate organizzato dall’Accademia NeuroComScience, punto di riferimento in Italia per lo studio di analisi non verbale.



Si tratta dell’organizzazione leader per la Qualità, l'Innovazione e le consulenze di analisi non verbale svolte per importanti aziende italiane, estere e multinazionali, enti governativi e Università degli Studi.



Al termine del corso il partecipante è in grado di:



1. UTILIZZARE

le tecniche e i metodi di analisi scientifica delle espressioni del volto in diversi ambiti applicativi (aziendale - risorse umane, investigativo, educativo, clinico, sportivo)



2. FARE

un’analisi scientifica, professionale, non verbale (interpretare con oggettività le espressioni facciali durante un colloquio interpersonale e intervista)



3. INTERPRETARE

con oggettività scientifica i significati delle espressioni del volto, legate alle emozioni e intenzioni nascoste dell’interlocutore.

Gli argomenti del programma mirano a fornire al partecipante una competenza teorica e pratica sull’analisi. La struttura del corso consiste in:



1. Parte teorica: spiegazione completa teorico tecnica sul funzionamento delle tecniche e dei metodi che permettono di leggere e interpretare con attendibilità le espressioni.



2. Esercizi pratici mirati e testati: durante il corso si svolgono numerose esercitazioni di analisi e di interpretazione delle espressioni facciali per apprendere le tecniche di codifica e decodifica.



3. Certificazione internazionale: nelle ultime ore del corso si svolge l’esame per la certificazione internazionale dell’utilizzo della Metodologia. E’ compreso nel costo del corso.



Docente del corso

Jasna Legiša è la massima esperta in Italia di analisi non verbale. Analista comportamentale nel settore aziendale, istituzionale, universitario, introduce in Italia alcune applicazione delle tecniche scientifiche di analisi non verbale che vengono oggi utilizzate da professionisti, aziende ed enti governativi. Negli anni ha formato un team di analisti che operano in NeuroComScience collaborando nelle consulenze e nelle docenze.