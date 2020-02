Incidente sulla statale Contessa dove perse la vita un uomo: patteggiamento e pena ridotta

Si è conclusa l’udienza per la morte di Bruno Panaroni avvenuta a causa di un incidente stradale lungo la Strada statale Contessa, nel versante marchigiano.Il decesso dell'uomo risale al tardo pomeriggio del 16 ottobre 2018 quando la sua auto si è scontrata con un SUV proveniente da Gubbio. L’automobilista del monovolume, residente nella città dei Ceri, dalle indagini della Polizia Locale risultava aver invaso la corsia opposta causando l’incidente è la conseguente morte del conducente della Opel Corsa che stava guidando verso Gubbio. La condanna di 1 anno e 2 mesi, pena ridotta per patteggiamento e il ritiro della patente per 6 mesi sono stati comunicati all’avvocato dell’eugubino. Si è concluso oggi infatti il processo dell’ennesima vittima di incidenti sulla Strada statale Contessa. L’eugubino non presente in aula riceverà notizie dal suo legale.