CITTà BESTIALI



15 Giugno 2019



Foto ritratti in Piazza Bosone, dalle 15.30 alle 20.30. Evento gratuito a cura di Terracomunica.







Sabato 15 giugno parte da Gubbio il progetto Città Bestiali, a cura di Terracomunica, con un vero set fotografico allestito in Piazza Bosone dove verranno ritratte in forma gratuita le persone con i propri animali domestici.



Città Bestiali si propone di offrire un’occasione unica per cittadini e turisti per vivere un’esperienza con il proprio animale domestico nel centro della città di Gubbio. Decidere di partecipare a questa giornata è già una dichiarazione: io ci tengo al mio animale a 2, 4 zampe, che nuoti o passeggi per strada, che sia un pesce o un cavallo, ci tengo e per questo voglio fare una cosa con lui. A tutti i partecipanti verrà regalata una stampa fotografica con il proprio amico, che sia un cane o un gatto, un pesce o un cavallo, a ricordo della giornata.



La memoria è proprio il tema tanto a cuore a Terracomunica, e così la stampa di una fotografia che ritrae un momento di condivisione con il proprio animale domestico dona valore alla memoria stessa preservandolo nel tempo, nella costruzione di un passato che sarà per sempre parte della propria identità.



Ogni giorno tutti noi scattiamo innumerevoli istantanee con i nostri smartphone, per poi renderci conto che pochissime di queste sono davvero significative e molte meno ancora sono quelle che ci capita di riguardare a distanza di tempo. Troppi ricordi a volte equivalgono a pochissimi ricordi. Ecco così che Città Bestiali, mettendo a disposizione di tutti un set fotografico nel cuore della città, decide di donare a coloro che parteciperanno una stampa fotografica significativa che catturi un momento particolare, catturando quell’immagine che non potrà più riprodursi ma che in questo modo resterà nostra per sempre.



Città bestiali da appuntamento a tutti, grandi, animali e bambini a sabato 15 giugno a Gubbio!

