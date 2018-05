Cimini, giovedì live al rework per "indie time".

Sarà il cantautore Cimini, a calcare il palco del locale perugino Giovedì 3 Maggio per la rassegna "indie time", la nuova rassegna che propone tutto il meglio della nuova musica indipendente italiana.

Il nuovo disco di CIMINI: "Ancora Meglio" in uscita il 9 marzo (giorno di partenza del tour promozionale che vedrà impegnato l'artista per tutto il 2018) per Garrincha Dischi e prodotto da Nicola Roda (Keaton) ed Enrico Roberto (Lo Stato Sociale) viene anticipato dai singoli/videoclip "Un'altra Possibilità" , “Una Casa Sulla Luna” il cui videoclip viene pubblicato con l’ausilio delle instagram stories e di conseguenza è stato visibile solo per 24 ore riscontrando una grande attenzione da parte del pubblico proprio per la modalità particolare e differente dal solito di far vedere il videoclip per un solo giorno; "La Legge Di Murphy", accompagnato dalla campagna di promozione virale su Rolling Stone Italia.

L’ultimo singolo/videoclip che anticipa l’uscita del disco e la partenza del tour è “Sabato Sera” e ha consacrato CIMINI tra le nuove realtà musicali più in vista del 2018 superando in soli venti giorni dall'uscita del disco il milione di ascolti su Spotify e avvicinandosi ai due milioni di ascolti dopo meno di 2 mesi dall'uscita dello stesso, ovvero

il 9 Marzo 2018, giorno, appunto, dell'uscita del disco in cui è partito dal Locomotiv Club di Bologna anche il tour "CIMINI DAL VIVO" che ha fatto registrare sold-out già dalla prima data e continuerà ad andare avanti per tutto il 2018.

In apertura "I cieli di turner".

Il 19 Gennaio 2018 è uscito il loro primo album "Opera Viva", anticipato dal singolo "Pot – Radio Edit". L'album è stato registrato in presa diretta da Michele Pazzaglia (fonico e produttore artistico di Paolo Benvegnù) presso lo “JORK Studio” di Dekani (SLO), e masterizzato da Giovanni Versari (Muse, Verdena, Afterhours..).

Grazie ad un'intensa attività live sono stati eletti "Best New Live" dal circuito KeepOn a Gennaio 2018 ed hanno condiviso il palco con: Paolo Benvegnù, Fast Animals and Slow Kids, Appino, Ministri, WrongOnYou ed altri ancora.

INGRESSO GRATUITO