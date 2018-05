Assisi, si cercano comparse per il film: come partecipare ai casting

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

AD ASSISI IL 27 MAGGIO DALLE 10 ALLE 13, DALLE 14 ALLE 18 IN VIA S. FRANCESCO, presso la SALA ESPOSIZIONI. Per il prossimo film di PAUL VERHOEVEN ambientato nel Medioevo Si cercano donne e uomini di età compresa tra i 6 e 80 anni. Nello specifico si cercano comparse di origine europea con le seguenti caratteristiche : - Uomini : ​no piercing e tatuaggi evidenti, no doppi tagli - Donne : ​no meches, no piercing e tatuaggi evidenti, no sopracciglia modellate. Il set avrà luogo tra Bevagna e Perugia​ tra il 16 di Luglio e il 14 di Agosto. PORTARE FOTOCOPIA DOCUMENTO, CODICE FISCALE E IBAN Vestirsi di scuro in tinta unita.