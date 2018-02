Passeggiare insieme: il gruppo “camminiamo” del Circolo San Martino va a Lacugnano

Sperando in una bella e assolata giornata, il gruppo “camminiamo” del Circolo San Martino dell’Università degli studi di Perugia sta per rimettersi in marcia. Domenica 18 febbraio durante il percorso, avremo la possibilità di tornare indietro di quasi 70 anni, visitando una grotta, quando durante la guerra, i partigiani cercavano scampo per nascondendosi . Lacugnano, piccolissimo borgo di Perugia , offre anche questo: il ricordo.



Il gruppo camminerà per circa 6 km raggiungendo e la zona sommitale del Monte di Lacugnano, caratterizzata dalla presenza di una Croce in ferro installata in sostituzione di un crocifisso ligneo che, restaurato, è stato trasferito sul sagrato della Chiesa di Lacugnano. Un tempo, proprio lungo il percorso, i residenti utilizzavano il sentiero come pista per un antico gioco popolare: il ruzzolone. All’evento parteciperanno le due associazioni di Lacugnano; Viviamo Lacugnano e Toriscal.