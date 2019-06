100km in notturna lungo le più belle ciclabili del Centro Italia, per la prima Bike Night tutta in Umbria. Da Assisi fino a Norcia, passando per Bevagna e Spoleto.



Bike Night è un evento che unisce la bici, la passione e le persone. La grande novità del tour 2019 è la nuova tappa tutta in Umbria: la Bike Night arriva nel Centro Italia per una notte in bici tra bellezza e magia.



La Bike Night Assisi-Norcia attraversa un’intera regione, passando dalla bellezza alla storia: si parte da Assisi, pedalando sulla Ciclovia fino a Spoleto. Un tracciato che vi farà respirare la magia della notte in Umbria, passando per borghi come Bevagna. Da Spoleto, si percorre l’antica ferrovia, oggi splendida ciclabile con ponti, gallerie elicoidali, boschi e colline, fino a Norcia, con l’arrivo all’alba.



Un percorso vario, adatto alle mountain bike o gravel. Pianura, salita, sterrato, con tre ristori, la colazione all’arrivo: vivi l’attesa della mezzanotte insieme a noi al Villaggio Partenza! Le iscrizioni sono aperte e saranno a numero limitato (max 500 posti).