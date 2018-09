Beatrice Fazi si racconta in "Un cuore nuovo"

Beatrice Fazi, la Melina di “Un medico in famiglia”, sabato 22 settembre alle ore 15.30, sarà presso l’Oasi di Sant’Antonio per raccontarsi.

Reduce da molteplici successi teatrali e alla ribalta degli schermi con una trasmissione tutta nuova sul matrimonio (“Per sempre”, su TV2000), nella sua autobiografia “Un cuore nuovo - Dal male di vivere alla gioia della fede” (con prefazione di Franco Nembrini), racconta il suo percorso di vita, nei momenti felici come in quelli drammatici: lo fa con uno sguardo profondo su se stessa, con ironia e autenticità e la simpatia che la contraddistingue. L'evento, introdotto da fra Paolo Zampollini dell’Ordine Frati Minori, è organizzato dalla Parrocchia di Sant’Antonio in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Familiare Diocesano e l’Ordine Francescano Secolare. Parteciperanno il Movimento per la Vita Umbria, l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, il Forum delle Associazioni Familiari, Stromata, le Edizioni Paoline. L’incontro, gratuito, è aperto a tutti.