Premio nazionale per due perugini: sono i migliori venditori diretti d'Italia

Esperienza e grandi doti da venditori. Questi i punti di forza di Claudia Campagnacci e Stefano Duvalloni che, lo scorso 25 maggio, nella splendida cornice dell’Acquario di Genova, hanno ricevuto un grande riconoscimento: il Premio Nazionale AVEDISCO 2018. I brillanti professionisti di Montefalco, sono stati premiati come miglior Incaricati alla Vendita Diretta per l’azienda The Juice Plus+ Company Spa grazie all’impegno, l’etica e la serietà profusa nello svolgere la professione. AVEDISCO – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori – si occupa di sostenere, incoraggiare e tutelare la figura dell’Incaricato e i diritti dei consumatori. Per il 24° anno consecutivo ha voluto premiare i migliori Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate durante l’evento patrocinato dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova e presentato da Giorgio Mastrota. Claudia è stata nominata miglior Incaricata di The Juice Plus+ Company Spa, azienda nel settore del benessere che propone supplementi alimentari adatti a tutte le età, per la passione e l’impegno con cui svolge la sua attività. Stefano, invece, ha ricevuto il premio per la sua voglia di mettersi in gioco e per la sua capacità di pensare fuori dagli schemi. Le 39 Aziende Associate AVEDISCO nell’ultimo anno hanno ottenuto incredibili riscontri sul piano occupazionale ed economico: ben 251.000 Incaricati alle Vendite, +5% rispetto al 2016 e oltre 703 milioni di euro di fatturato, con una crescita del +9%.

