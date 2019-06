LA SEGNALAZIONE Attenzione a percorrere via Madonna Alta: buche e crateri "in agguato"

La strada, come si vede dalle foto, ha delle pericolose buche nel manto stradale presenti da diversi mesi. La cosa che più fa irritare chi la percorre quotidianamente, è che alla fine di questa via c'è la caserma della Polizia Locale di Perugia. E' stato ripristinato il manto stradale dove erano stati fatti i lavori per il posizionamento della fibra ottica, ma per il resto tutto lascia il tempo che trova. Fortuna che ha smesso di piovere, così è più facile individuare i crateri ed evitare di finirci dentro con le ruote. Motociclisti, fate attenzione............