Area verde incolta tra via del Coppetta e via Ruggero d'Andreotto

A Perugia, in via Ruggero d'Andreotto, all'altezza dell'ingresso del Liceo Scientifico Alessi c'è un area verde incolta. L'area è invasa dagli arbusti e non è più transitabile a piedi. Segnalo inoltre il pericolo di tre alberi di alto fusto secchi dietro la fermata dell'autobus. Cosa succederebbe se un albero secco si abbattesse sulla strada, o peggio nell'ora di punta sugli studenti in attesa dell'autobus?