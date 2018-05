Apre lo sportello Soenergy luce e gas

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Mercoledì 9 maggio è festa grande, in via dei Filosofi 43, per l’inaugurazione dello sportello di Soenergy Luce e Gas, operatore nazionale nel mercato libero dell’energia, top sponsor del Perugia Calcio in questa stagione. Saranno presenti nell’occasione i calciatori della società - insieme a tecnici e dirigenti - e, per tutti i bambini presenti, ci sarà un “vero” pallone in regalo, naturalmente griffato Soenergy e Perugia Calcio: un’occasione perfetta per farselo autografare dai propri beniamini e portare così a casa (insieme all’immancabile foto) un ricordo davvero speciale. Primo fornitore di gas, in Italia, per enti e pubbliche amministrazioni, operativo dal 2003 e posizionato saldamente tra i più importanti operatori nazionali, forte di una struttura dinamica e personale altamente qualificato, Soenergy è già presente in provincia con tre sportelli (Ellera, Todi, Deruta), mentre sono oltre una trentina quelli aperti in Italia. Mercoledì 9 maggio alle ore 17:30, in via dei Filosofi 43, è in programma l’inaugurazione del nuovo sportello di Perugia, un evento aperto a tutta la cittadinanza, presenti i vertici dell’azienda. Si aprono così le porte dei nuovi uffici, dove il pubblico sarà accolto tutti i giorni (sabato compreso) dalle 9 alle 13, il giovedì anche dalle 15 alle 18. È qui che i cittadini e le imprese potranno rivolgersi per tutte le pratiche relative al gas e all’energia elettrica, per richiedere supporto tecnico, dall’attivazione di forniture a nuovi allacciamenti, posa contatori, volture e subentri, per assistenza nelle pratiche amministrative, per consulenze e preventivi. Perché tra le caratteristiche dei prodotti firmati Soenergy c’è anche la convenienza, con la garanzia di letture effettive - senza conguagli o pagamenti anticipati – riduzioni sugli oneri e sconti sulle tariffe dell’Autorità; zero commissioni con il servizio allo sportello; sconti per chi sceglie la bolletta on-line e attivazione gratuita di un’area riservata dove poter sempre verificare la propria posizione. Inoltre, grande attenzione all’ambiente - Soenergy fornisce elettricità proveniente al 100% da fonti rinnovabili, senza sovrapprezzo - e consulenza specifica in materia di contenimento dei consumi e risparmio energetico. Quello dell’energia è un settore in continua evoluzione. Una gestione attenta e qualificata è fondamentale, ma richiede competenze specifiche, organizzazione e affidabilità. E’ quello che Soenergy offre ai cittadini e alle imprese attraverso i suoi sportelli e, in particolare, con la sua politica aziendale. “Una filosofia improntata alla correttezza e alla massima trasparenza - afferma l’Amministratore delegato Renato Guerzoni - al rapporto diretto con gli utenti, al radicamento sul territorio”. In controtendenza, quindi, rispetto alla logica dei call center che caratterizza la stragrande maggioranza delle imprese del settore. E come testimoniano il sodalizio con il Perugia Calcio e le numerose collaborazioni con realtà imprenditoriali e associative in ambito economico, sociale e culturale sul territorio umbro. __________ SOENERGY: chi siamo. Società di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica del Gruppo SOELIA, multiservizi a totale capitale pubblico, che ne detiene l'85% delle quote; il restante 15% è di Aim Energy di Vicenza. Operativa dal 2003 nel mercato business e domestico, dal 2006 Soenergy è entrata nel mercato elettrico, sviluppando l'offerta dual fuel per attività produttive e commerciali. Con la completa liberalizzazione del mercato, luglio 2007, è stata tra le prime società ad attivare il servizio di vendita di energia elettrica per il mercato domestico. Gli sportelli Soenergy, distribuiti tra Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, sono gestiti direttamente da proprio personale o attraverso specifici accordi con società pubbliche locali. In controtendenza rispetto alla logica dei call center che contraddistingue i principali gestori di servizi energetici, Soenergy ha scelto infatti di investire nel rapporto diretto con il Cliente. PERUGIA, 4 maggio 2018 ​ Soenergy Srl - Sede legale: 44011 Argenta (FE), via Vianelli 1 – N.Verde 800 979 070 - info@soenergy.it - www.soenergy.it Sportello di Perugia: via dei Filosofi, 43 - perugia@soenergy.it Ufficio Stampa: Adamo Antonellini, cell. 329.8323768 – dadocomunicazione@gmail.com - www.dadocom.com