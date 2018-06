“Alice e altre storie”: Gabriella La Rovere presenta il suo ultimo libro

Perugia. Gabriella La Rovere torna in libreria con “Alice e altre storie”, raccolta di racconti uscita recentemente per la casa editrice Augh! (collana Frecce, pp. 108, euro 12), che verrà presentata giovedì 14 giugno alle ore 18 presso la Biblioteca “San Matteo degli Armeni” (via Monteripido, 2).

Con l’autrice dialogherà Daniela Adanti, psichiatra e psicoterapeuta.



Medico, autrice di teatro, giornalista esperta in tematiche relative alla salute, alle malattie rare e alla disabilità, Gabriella La Rovere firma tredici racconti che si muovono su un asse temporale variegato, dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. Spaccati di vita vissuta accomunati dall’irriducibile determinazione, da parte dei protagonisti, di far trionfare il concetto di dignità di fronte alle dure prove che affrontano nelle rispettive esistenze, e dalla loro volontà di elevarsi di fronte a un destino apparentemente avverso.

Si parla di Alice, che analizza con lucidità il limbo dei TSO nei quali è risucchiata da anni, complice una società pazza per davvero. Si passa poi per storie che rievocano la difficile rinascita postbellica italiana fino ai tre racconti finali che trattano, senza filtri o edulcorazioni, il tema della disabilità, inducendo a riflettere sul confine che determina l’umanità e l’insensibilità di coloro che si approcciano a questo universo.

Gabriella La Rovere collabora con il sito “Per Noi Autistici”, ideato e diretto da Gianluca Nicoletti. Ha scritto “L’orologio di Benedetta” (Ugo Mursia Editore, 2014), “Hello Harry! Hi Benny!” (Ugo Mursia Editore, 2016) e “Pedagogia della lettura ad alta voce. Esperienze con pazienti psichiatrici e disabili” (Armando Editore, 2018). Dal libro “L’orologio di Benedetta” è stato tratto un monologo teatrale che la stessa autrice ha portato in scena con successo.



Per info: Biblioteca San Matteo degli Armeni tel. 0755773560/3559

email: bibliotecasanmatteo@comune.perugia.it

La biblioteca è accessibile ai disabili motori

