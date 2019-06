29-30 GIUGNO 2019



AUTODROMO DELL'UMBRIA MAGIONE



ALFA RACE PROJECT e CLUBALFA ITALIA



presentano



ALFA RACE WEEK 2.0



organizzato dallo staff di:



CLUBALFA TOSCANA

CLUBALFA MARCHE

ALFA ROMEO CLUB UMBRIA





con la partecipazione di:



CLUBALFA VENETO

ALFISTI D'ABRUZZO

ALFA ROMEO CLUB SOAVE

CLUB ALFISTI ROMANI

ALFA CLUB GIULIETTA LAZIO

ALFA ROMEO ROMAGNA

PASSIONE ALFA CLUB





Sponsor Ufficiali:



CONCESSIONARIA ALFA ROMEO MARCHI AUTO

GRAZIELLA ORO

AUTODROMO DELL'UMBRIA MAGIONE

AL BATTIBECCO RISTORANTE

HOTEL IL GABBIANO





Un evento ALFA ROMEO da vivere e toccare con mano per una esperienza impareggiabile ed unica nel Centro Italia, il tutto completamente in ESCLUSIVA ai partecipanti e condito da musica, divertimento, ottimo cibo e turni in pista.





7 REGIONS - 10 CLUBS - 1 CIRCUIT





L’evento è dedicato a TUTTI i possessori di vetture marchiate ALFA ROMEO, nuove e storiche, e permetterà ad ogni partecipante di passare un fantastico weekend all’interno dell’ Autodromo di Magione insieme a tantissimi Appassionati.





PROGRAMMA GENERALE



SABATO 29 GIUGNO





Nell'inedita ed esclusiva location dell'Autodromo di Magione si svolgerà la cena allestita direttamente nel RETTILINEO DEL CIRCUITO e si concluderà con live disco music nella PITLANE per una serata dedicata alla MECCANICA DELLE EMOZIONI. Altre sorprese saranno presentato più avanti!!!!





ORE 19.30-20.00: Ingresso Paddock ed accreditamento partecipanti (NOTA: Ingresso riservato SOLO ai partecipanti alla cena - NO visitatori)





ORE 20.00: Cocktail di benvenuto nei Box





ORE 20.00-22.00 circa: Cena con Catering by Al Battibecco direttamente sul rettilineo dell'Autodromo



(NOTA: Visto la particolarità della location della cena i tavoli saranno allestiti con piatti e bicchieri di plastica onde evitare rotture e rischi di danneggiamenti ai pneumatici la mattina successiva, le posate saranno in metallo. Si chiede la massima serietà ed accortezza in merito alle bottiglie in quanto saranno di vetro. Ricordo che giriamo noi il giorno successivo ;) )





ORE 22.00-24.00 circa: Live Disco Music presso la PITLANE dell'Autodromo





ORE 24.00 Conclusione serata





NOTA: POSSIBILITÀ MENÙ VEGANI, VEGETARIANI, CELIACI,... MA OBBLIGATORIAMENTE DA INDICARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE







DOMENICA 30 GIUGNO





Mattinata all'insegna del CUORE SPORTIVO con turni in pista riservati SOLO ai partecipanti all'evento fino ad arrivare al pranzo per la conclusione dell'evento e ringraziamenti finali. Altre sorprese saranno presentato più avanti!!!!





ORE 8.30-9.00: Ingresso Paddock ed accreditamento partecipanti ai turni in pista.





ORE 9.00-12.00: turni in pista di 20 minuti riservata esclusivamente per i partecipanti al raduno. Vetture limitate a max 20 per ogni turno.





ORE 12.30: Partenza alla volta del Ristorante





ORE 13.00: Pranzo presso Ristorante Al Battibecco Via Gramsci 201 – 00673 Ellera di Corciano





NOTA: POSSIBILITÀ MENÙ VEGANI, VEGETARIANI, CELIACI,... MA OBBLIGATORIAMENTE DA INDICARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE









OBBLIGHI PER PARTECIPANTI TURNI IN PISTA:



-CASCO OMOLOGATO (anche da scooter) sia per il conducente che per il passeggero

-GANCIO già attaccato nel paraurti anteriore

-FIRMA modulo scarico responsabilità

-MASSIMO 1 passeggero di età superiore ai 18 anni







COSTI:



- ACCESSO SABATO SERA A PADDOCK + CENA + PARTY = 30€ A PERSONA



- ACCESSO DOMENICA A PADDOCK = 5€ A VETTURA (COMPRESO PER CHI EFFETTUA TURNO IN PISTA)



- ACCESSO DOMENICA A PADDOCK + TURNO IN PISTA = 55€ A VETTURA NOTA: EVENTUALI TURNI SUCCESSIVI= GRATIS



- PRANZO DOMENICA = 35€ A PERSONA





PACCHETTI SPECIALI CON OBBLIGO DI PAGAMENTO ANTICIPATO TRAMITE BONIFICO O PAYPAL (NO POSTPAY) ENTRO E NON OLTRE 20/06/2019:



- PACCHETTO RACE = CENA+PRANZO+PISTA = 60€ A PERSONA PER PASTI + 40€ TURNO IN PISTA invece che 55€



- PACCHETTO WEEK = CENA+PADDOCK+PRANZO = 60€ A PERSONA invece che 70€







MODALITA' ISCRIZIONE:



ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE 16/06/2019 TRAMITE MODULO SU SITO: https://www.alfaraceproject.it/ISCRIZIONI-EVENTI.php



INFORMAZIONI GENERALI CHIEDERE DIRETTAMENTE AL COORDINATORE DEL CLUB DI APPARTENENZA



OPPURE



EMAIL: marco@alfaraceproject.it



WHATSAPP:



Marco 3294773239



Matteo 3285427349





TELEGRAM: @AlfaRaceProject



FACEBOOK: alfaraceproject









CONVENZIONE HOTEL





Qui di seguito i dati dell'Hotel convenzionato con l'evento che ha praticato un PREZZO SPECIALE per i partecipanti al raduno. Data l'affluenza prego prenotare con anticipo.





AVVERTENZA IMPORTANTE:



LA PRENOTAZIONE E IL PAGAMENTO E' DA EFFETTUARSI DIRETTAMENTE DAL PARTECIPANTE.



GLI ORGANIZZATORI NON PRENOTANO L'HOTEL.





COMUNICAZIONE IMPORTATE:



AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE DOVETE INDICARE "PARTECIPANTE EVENTO ALFA RACE WEEK 2.0" PER AVERE I PREZZI SOTTO RIPORTATI.





HOTEL IL GABBIANO

Hotel *** Ristorante, Pizzeria

Via Perugina 67

Passignano sul Trasimeno

Tel. 075 / 827788

www.hotel-il-gabbiano.it

Plus Code in Google maps: 559R+35



PREZZI Pernotto e prima colazione





CAMERA SINGOLA 45€



CAMERA DOPPIA 60€





La tariffa include:



-Prima colazione a buffet con marmellate, dolci fatti in casa e pietanze salate

-Parcheggio, Connessione internet e utilizzo della piccola Palestra attrezzata e del campo da tennis (previa prenotazione) oltre che della Piscina attrezzata con lettini e ombrelloni (da maggio a settembre).

*La tassa di soggiorno prevista dal nostro Comune è di Euro 1,00 a persona a notte ed è obbligatoria da 14 anni in su SOLO PER LE PRIME 5 NOTTI