LA CURIOSITA' - Da Ponte Felcino all'Arena di Verona con Baglioni: in nome della Breakdance

Alessio Venditti in arte Dhalsim classe 89 nato e cresciuto ad Ostia, ora vive a Ponte Felcino Perugia. Da 14 anni è attivo nella scena della Breakdance nazionale ed internazionale, fondatore e membro della crew lidense Ostia Street Rockerz e della Flexible Flav crew californiana, attualmente partecipa alle competizioni in giro per il mondo con i Funk Warriors di Bitonto. - Il Breaking non è solo una passione ma un vero e proprio sogno da realizzare con un luogo in cui i giovani possono aggregarsi, condividere ed imparare. A causa della complessità del territorio di Ostia, non riuscendoci dopo svariati anni ha deciso di provare a realizzarlo altrove, riuscendo dopo un solo anno a dar vita alla Dhart Academy con sede a Perugia in Via G. Sacconi 51 zona Sant’Andrea delle Fratte.

L’accademia è di forte stampo urbano ma all’interno trovano spazio anche la danza, il teatro, laboratori artistici di Djing e tanto altro. - Il 29 Luglio di quest’anno presso la Planet Sport di Roma partecipa ad una audizione e viene selezionato dal noto coreografo Giuliano Peperini per formare il corpo di ballo per il concerto/tour di Claudio Baglioni il cui 50° anniversario si terrà all’Arena di Verona il 14-15-16 Settembre 2018. - Partecipare a questa audizione è stata un’esperienza nuova, stimolante ma anche difficile, eravamo quasi 300 ballerini da ogni parte d’Italia, tutti di altissimo livello e posso essere soddisfatto del risultato. Ora inizia il duro lavoro, mi aspettano dure prove dal’22 Agosto a Roma e dal’11 Settembre nell’Arena di Verona. - Ci vediamo al mio ritorno in accademia a Perugia per l’open day che si terrà il 22 Settembre e per le lezioni che ricominceranno regolarmente da metà Settembre. -----> Qui vi allego un mio video: Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Uve2ocFXnAE