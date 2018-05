Aiutiamoci per aiutare, ad Assisi raccolta fondi Lions per la Casa Famiglia

“Anche il viaggio più lungo inizia con il primo passo” (Lao Tzu). Con queste parole Carla Ascani presenta il lavoro del Comitato “Sviluppo dell'Associazionismo Familiare e Femminile”. Lavoro che possiamo considerare un primo piccolo, piccolissimo passo per questo viaggio che ha come tappa la giornata in famiglia da condividere e vivere tutti insieme il 13 maggio.

Questo nuovo Comitato Lions, così come evidente già dal suo nome, si propone di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo familiare e femminile all’interno dell’Associazione. Lo scopo principale è quello di garantire l'immissione di nuovi Soci, la cui principale caratteristica sia una forte predisposizione al servizio per gli altri. Inoltre è importante e necessario rivolgersi al mondo femminile, non tanto per integrare quello maggioritario maschile, bensì per acquisire un genere di soci complementare che nel tempo ha dato ampie prove di dedizione e capacità organizzativa.

Come responsabile per l’Umbria di questo Comitato ho chiesto la collaborazione a tutti i Lions e Leo club delle 2 Circoscrizioni umbre, per poter realizzare un service significativo e al tempo stesso simbolico.

Abbiamo deciso tutti insieme di organizzare un meeting prima della fine dell’annata lionistica, che si svolgerà a Casa Leonori ad Assisi, domenica 13 maggio 2018.

Tra gli obbiettivi della giornata c'è quello di raccogliere fondi da destinare a una Casa Famiglia, per poter rivolgere un abbraccio affettuoso e aiutare proprio chi una famiglia non ce l'ha.

La giornata si svolgerà con una prima parte (alle ore 10.30) prettamente illustrativa e teorica, dove verrà affrontato l'argomento da più prospettive: politico, religioso, filosofico, psicologico e verrà anche proposto in dettaglio quali sono gli scopi e gli aspetti dei Lions e dei Leo. Seguirà un momento conviviale allietato anche dalla presenza del Coro Lion. La giornata proseguirà poi con momenti di gioco e ricreativi da vivere in famiglia, ed è per questo motivo che abbiamo chiesto e ottenuto la collaborazione creativa e fattiva del nostri Leo, che tra le varie iniziative proposte organizzeranno un gioco: Play different.

Inoltre, durante la giornata, verrà organizzato, sempre a scopo di beneficenza, sia un torneo di “burraco”, che sarà arricchito da con un sfizioso buffet, e una Lotteria di beneficenza. Contiamo nella partecipazioni di molti amici soci Lions e non. Colgo l'occasione per invitarvi a intervenire numerosi e, essendo nella terra di San Francesco, prendo in prestito le sue parole: “Un solo raggio di sole è sufficiente per cancellare milioni di ombre”.

Aiutamoci per aiutare!



*Responsabile per l'Umbria del Comitato “Sviluppo dell'Associazionismo Familiare e Femminile”

Gallery