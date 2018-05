Cantine aperte 2018, spazio alla solidarietà con "Abbraccia un anziano"

Vi aspettiamo alle Cantine Aperte per il PROGETTO ABBRACCIA UN ANZIANO PRO FONTENUOVO E PRIMO TROFEO ARRINGATORE TORNEO CALCIOBALILLA con una piccola pianta regaliamo ai nonni una vacanza al mare cosa chiedere di altro: OTTIMO VINO, LOCATION FANTASTICA, UNA GIORNATA DIVERSA IMMERSI IN UNA FAVOLA !

per prenotazioni ed informazioni sul torneo di calciobalilla che si disputerà alle ore 16.00 contattare 3487476767 whatsapp oppure info@associazionelabbraccio.eu !