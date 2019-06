Donna sfrattata da casa, 30 gatti cercano una famiglia: "Aiutiamoli"

Accade a Torricella frazione del Comune di Magione lungo le sponde del Lago Trasimeno dove nella giornata di ieri a seguito del provvedimento di sfratto eseguito nei confronti di 30 gatti conviventi all'interno dell'abitazione sono stati letteralmente trasferiti all'esterno dell'abitazione dalla proprietaria. Immediato è stato lo stato di agitazione del vicinato che si e visto apparire dal nulla tanti gatti in una volta tanto che gli stessi hanno immediatamente informato le autorità competenti perché potessero intervenire per contenere l'invasione. Da questa mattina i Carabinieri Forestali in sinergia con la ASL del Trasimeno supportate da alcune volontarie della zona, sono impegnati nel recupero dei gatti prestando loro le prime cure quando necessarie per metterli poi in sicurezza. Proprio per le difficoltà che stanno incontrando le volontarie della zona le Stesse fanno appello a tutti i privati, alle tutor feline, alle Associazioni, ai Rifugi, ai Gattili che dispongono di spazi e/o stalli per collocare i mici recuperati che non possono chiaramente essere lasciati incustoditi.