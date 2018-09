Seconda edizione di Corri per Norcia: il programma

Il Gruppo “Camminiamo” del circolo San Martino dell’Università degli Studi di Perugia non si ferma mai e anche quest’anno aderisce alla camminata di solidarietà per le popolazione terremotate. 2° edizione della Corri per Norcia organizzata dal gruppo podistico Norcia Run 2017 con il patrocinio del Comune di Norcia. Quest'anno ancor più emozionante con partenza e arrivo nella splendida piazza di San Benedetto! Il 30 settembre, a due anni dal sisma, faremo sentire la nostra solidale presenza agli amici di Norcia che hanno organizzato per tutti una camminata di 4 Km e, per i piu' allenati, una corsa di 10 km per non dimenticare il dramma che, emotivamente, ci ha coinvolti tutti. Il Presidente del gruppo di camminatori Alberto Antognelli, è orgoglioso di essere presente con più di 70 amici e altre associazioni Perugine come la Tori-Scal di Lacugnano che, passeggiando, ricorderanno quanto la natura, in tutta la sua bellezza, può in attimo, cambiarci l'esistenza .