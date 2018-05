13 maggio 2018 1°camminata tra A.M.I.C.I. onlus

Domenica 13 Maggio 2018 l’associazione A.M.I.C.I. Onlus sezione Umbria insieme al gruppo Camminiamo del Circolo San Martino dell’Università degli Studi di Perugia organizzano “ la prima camminata tra A.M.I.C.I” L’appunameto sarà al pian di Massiano alle 9,30 vicino la pista ciclabile sotto il gazebo allestito dall’associazione. Saranno distribuiti acqua e snack a tutti i partecipanti ed è previsto un percorso di circa 6 km intorno al percorso verde. A.M.I.C.I onlus è una associazione attiva in tutta Italia da oltre trent’anni, composta da pazienti affetti da malattie intestinali croniche dell’intestino come la malattia di Crohn e la Rettocolite ulcerosa ,patologie che affliggono cinque milioni di persone in tutto il mondo. Questa iniziativa è parte integrante dell’opera di sensibilizzazione che l’associazione svolge sul territorio per far conoscere e per poter creare una sempre maggiore consapevolezza sulle malattie infiammatorie dell’intestino, aprendo una strada verso miglioramenti della qualità di vita delle persone affette da MICI. La presidente dell’associazione Umbria A.M.I.C.I Eleonora Catanossi e il presidente del gruppo camminiamo Alberto Antognelli invitano tutta la cittadinanza a partecipare all’evento per camminare insieme verso una migliore quallità della vita.