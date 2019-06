Via al primo concorso fotografico “I love Castelluccio, la fioritura più bella del mondo”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Ci siamo, in questi giorni la monotonia cromatica dei prati di Castelluccio di Norcia viene spezzata da un mosaico incredibile di colori, capace di riempire gli occhi e il cuore. La vista spazia lungo le tre piane in cui si divide questa distesa: Pian Grande, Pian Piccolo e Pian Perduto, per un totale di 15 km² di altopiano circondati dai Monti Sibillini e dominati dall'imponente Monte Vettore, con i suoi 2476 m di altezza. Vogliamo celebrare “la fioritura più bella del mondo” con un concorso fotografico promosso dalla nostra pagina Facebook Umbria (https://www.facebook.com/umbria.ci.piace/ ), attiva dal 2015 ed in assoluto fra le più seguite sul social con oltre 70 mila follower che da tutto il mondo condividono foto della nostra meravigliosa Regione. L’idea di organizzare un concorso è venuta lo scorso anno vedendo le migliaia di condivisioni e di Mi piace che registravano le foto pubblicate sulla nostra pagina, con turisti di tutto il mondo che chiedevano informazioni e consigli per poter visitare Castelluccio. Per dare dei numeri un video postato tre anni fa realizzato con alcuni degli scatti migliori ad oggi registra oltre un milione e settecentomila visualizzazioni, 28.262 Like, 3817 Commenti, 65.887 Condivisioni, un vero record di cui alleghiamo uno screen shot mentre il video è visibile a questo link : https://www.facebook.com/umbria.ci.piace/videos/214486802233627/ La consideriamo una straordinaria operazione di marketing territoriale il cui segreto è la bellezza delle foto che in tanti fra fotografi professionisti ed amatoriali, ma anche semplici turisti ci inviano e che noi ci limitiamo a pubblicare. Ogni angolo dell’Umbria è apprezzato ed osannato, ormai la nostra Regione rappresenta “The New Dolce Vita!” come affermò qualche tempo fa un nostro follower inglese ammirando degli scatti di Spoleto, ma in assoluto le foto di Castelluccio durante la fioritura raggiungono il massimo degli apprezzamenti e condivisioni. Per questo dal 23 Giugno partirà il nostro concorso e sarà possibile scattare le prime foto per il primo Concorso Fotografico "I LOVE CASTELLUCCIO : LA FIORITURA PIU' BELLA DEL MONDO" . La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi, esperti e/o amatoriali, di qualsiasi nazionalità, è gratuita, e le fotografie potranno essere scattate con qualsiasi strumento, anche tramite drone. Partecipare al concorso è facile: 1. Iscriversi al concorso dopo aver letto il regolamento a questo link: http://www.umbriaturismo.net/fotocontest/ 2. Scattare le foto tra il giorno 23 giugno al 31 Luglio 2019, inviandone un massimo di tre insieme alla scheda di invio contenente la descrizione delle stesse, la data dello scatto ed il titolo della foto, all’indirizzo di posta elettronica fbeditore@gmail.com 3. Le foto saranno pubblicate con il nome dell’autore, sulla nostra pagina Facebook UMBRIA, nel profilo instagram UMBRIA_ITALY e nel sito www.umbriaturismo.net. 4. La giuria che decreterà le foto vincitrici del contest è composta dagli oltre 70 mila follower della nostra pagina Facebook Umbria, mentre nel nostro sito www.umbriaturismo.net, verrà pubblicata periodicamente una classifica delle 12 foto migliori in base al numero dei Mi Piace registrati su ogni foto. 5. La classifica finale sarà quella del 09 agosto alle ore 24.00. Il giorno seguente saranno proclamati i vincitori del Concorso. Quindi chi invierà prima le foto avrà più giorni di visibilità e possibilità di avere più Mi Piace, ma chi saprà cogliere il momento più bello della fioritura, l’angolo più suggestivo per inquadrare Castelluccio anche in pochi giorni potrà avere migliaia di “Like” e puntare a vincere il concorso. Abbiamo già decine di fotografi che hanno aderito ma anche tanti semplici appassionati vogliono competere in una gara aperta a tutti con una giuria popolare ed internazionale. Vogliamo cogliere l’occasione di questo comunicato per fare un appello ai tanti visitatori e turisti che nei prossimi giorni saliranno sul Pian Grande per vedere da vicino uno degli spettacoli più suggestivi che la natura possa regalare. “Venite a Castelluccio ad ammirare la fioritura, ma non calpestate né i fiori, né le piante della lenticchia! Ogni anno gli agricoltori di Castelluccio rivolgono sempre lo stesso invito di non addentrarsi nei terreni coltivati ma purtroppo non serve a molto. Così subiscono dei danni e si danneggia la bellezza dei fiori. Ricordiamo che per gli amanti della fotografia che vogliono entrare nel cuore dei fiori, è possibile utilizzare i «corridoi» che si creano tra un appezzamento di terreno e l'altro, ma sempre facendo molta attenzione. Siamo sicuri che i partecipanti al primo Concorso Fotografico "I LOVE CASTELLUCCIO : LA FIORITURA PIU' BELLA DEL MONDO" , organizzato dalla nostra pagina dal 23 giugno al 31 Luglio 2019, rispetteranno queste regole.” Speriamo in questo modo di contribuire alla rinascita di Castelluccio di Norcia che purtroppo mostra ancora i segni del terremoto. Allora forza tutti pronti con macchine fotografiche, droni e perché no anche con i vostri cellulari per scattare le foto alla FIORITURA PIU' BELLA DEL MONDO ! FB Editore Francesco Bartoli +39 3334357344

