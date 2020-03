FOTO Scuole chiuse o no? Ore d'ansia per mamme e studenti: si scatena l'ironia sui social

Una giornata surreale quella vissuta oggi dopo l'annuncio della chiusura di scuole e università da parte del Governo e la successiva frenata di Lucia Azzolina, ministro dell'istruzione. Ore di incertezza che hanno creato disagi alle istituzini locali, come i sindaci umbri che hanno fatto sentire la loro voce, mentre sui social non sono mancate le ironie sullo stato d'animo di studenti in stand-by magari alla vigilia di un compito e in classe e di mamme sull'orlo di una crisi di nervi...