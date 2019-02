La nuova vita di Sara Tommasi: torna in televisione, ma addio matrimonio

Sara Tommasi rientra nel mondo artistico con prestazioni e partecipazioni molto seguite. È tutto un fervere di progetti che ruotano intorno alla sua persona. L’amica Debora Cattoni – event manager, fashion blogger e amica di Sara – ci fornisce notizie fresche di giornata.

Modella. Sara non dimentica di essere una modella di grande fascino e seduzione ed ha quindi posato per l’artista montevarchino Francesco Verdi, detto il “pittore della luna”.

Racconta: “Ho posato per Francesco: ha realizzato una serie di opere che mi vedono in veste di musa ispiratrice. Il tutto si lega a una mostra dedicata alla mia ‘rinascita’. Intendo ripartire col piede giusto e non ripetere gli errori determinati dalla mia fragilità e dalla vicinanza con persone che hanno sfruttato e demolito la mia immagine”.

La mostra si chiamerà, appunto, “Ritorno alla Bellezza”. “Una bellezza – precisano Sara e l’amica Debora – che non dovrà limitarsi al solo aspetto fisico. Ma si dovrà vedere che sono stati finalmente conseguiti un equilibrio interiore e un senso della misura, indispensabili per la credibilità artistica e umana”.

La televisione. Ai nastri di partenza la conduzione di “Manhattan Transfer” su TeleTerni.

Shooting fotografico. Sara è stata validamente affiancata dal fotografo Roberto Ceccherini che ha fornito al pittore Francesco Verdi la “materia prima” per procedere alla realizzazione di una serie di ritratti di grande impatto. Sara non poteva posare per tutto il tempo necessario a realizzare le opere. Le tele saranno poi in mostra presso il Museo Magi.

Sara Tommasi Dj. La passione per la musica le consentirà di cimentarsi nel ruolo di “Sara Tommasi DJ”, ad armeggiare con vinili e puntine, dietro la consolle, per far ballare i giovani amanti della disco music e non solo.

La Tommasi tiene a sottolineare che il progetto: “Sara Tommasi Dj” non è una trovata pubblicitaria, ma sarà operativa in diversi locali. Certo, oltre che per ascoltarla, non saranno pochi i fan che andranno per vederla da vicino.

Racconta: “Ho preso lezioni da veri professionisti che mi hanno insegnato a creare e mixare musiche. Mi esibirò per la prima volta a Venezia, in marzo, accanto a un professionista del calibro di Paolo Giusti”.

I progetti, in termini di ideazione e processo, fanno capo all’amica Debora Cattoni, manager e amica di Sara, che porterà la showgirl anche a Dubaj in occasione dei suoi eventi, legati al nome dei Lamborghini.

E gli affetti? Per quanto attiene alla sfera sentimentale, è avvenuta una clamorosa rottura, dopo l’annuncio del matrimonio, che così è finito alle ortiche. Troppe le delusioni accumulate, che hanno generato una diffidenza di Sara verso le persone. “Chi si è scottato con l’acqua calda, ha paura anche di quella fredda”, commenta Debora, citando il frutto della sapienza popolare.

“Ora Sara deve concentrarsi sulla propria rinascita – dice Debora – ed è tornata a frequentare l’ex fidanzato Angelo, che le sa dare armonia e serenità”. Che sia preferibile il vecchio e sano principio dell’usato sicuro?