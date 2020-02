"Uffi, mi annoio...", Sara Tommasi torna libera e cerca fidanzato. E su Instagram c'è già la fila...

Una volta c'erano le agenzie matrimoniali, ora basta un post su Instagram - soprattutto se hai più di 100mila 'followers' come Sara Tommasi - per scatenare un esercito di pretendenti. È quello che è capitato alla showgirl umbra Sara Tommasi dopo il post di oggi (6 febbraio) in cui si lamenta: "#uffi mi sento sola soletta ... il fidanzato mi ha lasciata" con a corredo gli emoticon di un cuore spezzato e di una faccia triste: si va da chi dà dello "stupido" all'ormai ex fidanzato a chi si propone con un perentorio "Arrivo!".

Gallery