Sara Tommasi e Debora Cattoni staccano il biglietto aereo per Dubai. Si recano nella città di oltre 3 milioni di abitanti, capitale di uno dei sette stati che compongono gli Emirati Arabi Uniti. Per una precisa ragione.

In quella importante e ricca città della Penisola araba riproporranno un evento di cui noi di Perugia Today abbiamo già parlato. Ossia la Kermesse “In memory of Ferruccio Lamborghini”.

Insieme a loro, il nipote Fabio e il gruppo di operatori culturali e commerciali che non si limiteranno a proporre supercar di indiscusso prestigio, ma anche a intrattenere rapporti del settore business.

Debora ci ha inviato la foto di Sara che mostra i biglietti d’imbarco (in pagina). L’attrice ternana è stata fino all’ultimo indecisa se partecipare o no all’evento di grande appeal. Dopo il suo rilancio professionale, infatti, sono numerose le chiamate per serate di spettacolo e di fashion. Ma Sara non ha voluto lasciare sola l’amica assisiate che tanto ha contribuito al suo recupero umano e artistico, attraverso una presenza discreta e affettuosa. Le due amiche ci promettono una documentazione fotografica della loro trasferta in terra araba. Saremo lieti di pubblicare quanto vorranno conferire al nostro giornale.