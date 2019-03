Sara Tommasi, la nuova vita: ora fa la dj in radio

Sara Tommasi, rinata a nuova vita privata e professionale, è ora in radio nella veste di Dj insieme all’amica Debora Cattoni.

“Oltre a mandare musica, parliamo – racconta Debora – del nostro mondo e dei temi relativi al milieu artistico nazionale e internazionale”.

Ad esempio?

“Di cinema, di musica, attualità, cultura, fashion. E sono tante le persone che ci seguono, che chiamano, scrivono mail e messaggini, stimolandoci a cimentarci su argomenti di loro interesse, fornendoci input e notizie, manifestandoci affetto e sincero apprezzamento”.

Dunque la trasmissione è seguita?

“Moltissimo. Fra chiacchiere e musica, il tutto si dipana in un’ora difilata e i fan ci domandano a chiara voce di prolungarne la durata”. Le due amiche hanno preso molto sul serio questo nuovo impegno al quale si preparano con grande cura e attenzione ai particolari. C’è peraltro da aggiungere che la trasmissione, a “Radio Passeggiata” di Terni, va dal bar “Bla Bla Bla”, proprio nel cuore del centro. “Dare voce a tutti” è il brand di questa radio giovane e spigliata. Non è un caso che sia stata scelta questa speciale location, il cui nome evoca il blaterare a vuoto di tanta gente che si produce in discorsi a vanvera. Non così Sara e Debora, che prestano speciale attenzione ai propri discorsi. Che intendono avere un tono accattivante e una piacevole levità. Ma sono anche attente ad evitare toni sbracati o contenuti banalmente pruriginosi.

“Scherzare sì – dice Debora – ma senza perdere mai di vista la buona educazione e il rispetto verso chi ci ascolta”. Parole sante, specie in un mondo in cui, troppo spesso, sono la maleducazione e la volgarità a farla da padrone. Perché il pubblico va educato, non assecondato nelle sue peggiori inclinazioni. La trasmissione contiene anche una sezione “appuntamenti” relativa alle successive serate nel corso delle quali – in vari locali – Sara Tommasi sarà alla consolle per proporre le proprie scelte musicali. Per chi volesse ascoltare la trasmissione, l’appuntamento è ogni lunedì, dalle 11.00 alle 12.00. Si può seguire il programma anche da Facebook, attraverso la pagina di Radio Passeggiata e anche in streaming.