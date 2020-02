Anche Sara Tommasi festeggerà San Valentino: il suo fidanzato è tornato a casa

Alla vigilia di San Valentino l'amore torna a sorridere a Sara Tommasi. Dopo la rottura dei giorni scorsi con il suo fidanzato, la showgirl umbra ha infatti annunciato la 'pace' fatta con il suo fidanzato: "Io ed Angelo siamo di nuovo una coppia lui e’ tornato a casa da me dopo il lavoro . E non ci siamo più staccati". Delusi i fans, che nei giorni scorsi avevano cercato di 'approfittare' del suo nuovo stato da 'single', ovviamente felice Sara che potrà così festeggiare come tanti altri umbri la festa degli innamorati.