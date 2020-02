San Valentino, cinque idee romantiche per trascorrere un giorno speciale

Mancano pochi giorni alla festa più dolce dell’anno per gli innamorati, San Valentino. I fidanzati sono alla spasmodica ricerca del regalo perfetto per la loro dolce metà, i single fanno lo slalom per evitare le stucchevoli pubblicità e iniziative dedicate all'amore.

Se ancora non avete le idee chiare su come trascorrere una giornata speciale con il vostro innamorato o innamorata il prossimo 14 febbraio, ecco alcune idee giuste per rendere speciale la giornata di San Valentino.