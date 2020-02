San Valentino 2020, ecco le migliori frasi d'amore da dedicare

Come ogni anno anche in questo 14 febbraio 2020 il mondo si ferma per dedicare una giornata all'amore. Ecco le migliori frasi da dedicare all'amato o all'amata in questo giorno di festa...

"Se so cos’è l’amore, è grazie a te"

(Herman Hesse)

"Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere"

(Ernest Hemingway)

"Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione"

(Antoine de Saint-Exupery)

"La amo e questo è l’inizio e la fine di tutto"

(Francis Scott Fitzgerald)

"Se non mi ami tu, non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai"

(Samuel Beckett)