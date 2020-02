Regali hi-tec per i neo genitori, ecco le nuove tecnologie per la cura dei neonati

Quando nasce un bambino, nascono anche una mamma e un papà. Niente di più vero, perché l’arte di essere genitori si impara mano a mano accompagnando i figli che crescono.

Molte volte i neo genitori si sentono del tutto impreparati all’evento, specie in una società che ha relegato la genitorialità a una semplice opzione della vita di un individuo, invece che il fulcro dell’esperienza esistenziale delle persone, come è sempre stato.

Dato che anche i nonni e tutti intorno sembra abbiano poco interesse nell’aiutare i neo mamma e papà nel proprio nuovo e difficile ruolo, la scienza e la tecnica vengono in loro aiuto. In che modo? Si tratta di strumenti tecnologici che possono alleviare ansia, angoscia e insonnia di mamma e papà, a cominciare dai sistemi di monitoraggio audio e video del neonato. Una volta si chiamava “parla ascolta”, oggi prevede una telecamera che riprende il piccolo nell’altra stanza mentre fa il suo sonnellino o guarda il soffitto in attesa di coccole. Ma se i genitori non si rendono conto di quando è il momento di cambiare il pannolino (anche se il piccolo in effetti lo segnala con il pianto!), arriva il sensore per pannolini che segnala quando è il momento giusto per il cambio.

Ma esiste anche un comodo tiralatte indossabile e cordless per le mamma, che lascia finalmente le mani libere durante il tiraggio del latte, oppure la fascia che controlla il respiro del neonato. Per i più ansiosi, ecco inoltre il monitor che controlla le fasi del sonno del piccolo, ma senza necessità di contatto o infine il sistema che controlla il latte appena versato nel biberon.

Per tenere tranquillo il bebé durante il sonno, la tecnologia ha inventato poi la bambola hi-tec che si impregna dell'odore di mamma e papà ed emette suoni in grado di far rilassare il neonato, garantendogli una nanna tranquilla. Ma per favorire il sonno esiste anche la culla autocullante e sonora che tengono traquillo il piccolo.

Diciamo che sono tutti prodotti hi-tec di cui il buon senso e l’istinto materno potrebbe anche fare a meno: millenni di storia umana ci hanno permesso di andare avanti anche senza! Ma se proprio non sapete che cosa regalare al nascituro e ai suoi genitori, allora con uno di questi presidi, farete un figurone!

