Frittelle (o zeppole) di San Giuseppe, una ricetta per la festa del Papà

Non esiste una ricetta unica e originale delle tradizionali frittelle di San Giuseppe, che in alcuni luoghi d’Italia si chiamano anche zeppole. Infatti le frittelle o zeppole di San Giuseppe variano di regione in regione. Ma di certo, questo dolce viene preparato ovunque in occasione della festa di San Giuseppe, il 19 Marzo, nonché festa del papà. In alcune zone d'Italia, ad esempio, le frittelle di San Giuseppe sono con il riso.

Vi proponiamo una delle ricette più antiche e anche semplici.

Idee regalo per la festa del Papà