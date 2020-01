Pizza a lievitazione naturale, ecco le migliori pizzerie di Perugia

Abbiamo parlato dei motivi per cui a volte la tanto amata pizza ci mette una sete bestiale: ecco allora cosa recensisce il web - e in particolare TripAdvisor - come migliori pizzerie di Perugia dove si lavorano gli impasti con lievitazione naturale.

Maramao Pane e Vin, Via Dei Priori 65, viaggia in cima alla lista con la menzione per pizza a lievitazione naturale. Secondo in classifica Piacere, Totò, in strada Fontana - Trinità, 1, recensita come "una delle pizze napoletane più buone mai mangiate".

Terza posizione per Pizza & Dintorni® a San Martino in Campo, dove a detta dei clienti la qualità dei prodotti rende la pizza strepitosa.

Si trova sul Corso Vannucci la quarta pizzeria con pizza a lievitazione naturale CRUDO - Gusto Naturale, menzionata su TripAdvisor.