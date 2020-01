Festivi e ponti del 2020: tante possibilità in ogni momento dell'anno

Se dopo la fine delle feste natalizie siete già in crisi e non vedete l’ora di tornare in vacanza, vi diamo un’ottima notizia. Il 2020 (anno l’altro bisestile) ci regalerà molti “ponti”, ovvero giorni di pausa tra una festività e l’altra. Ecco allora l’occasione ideale per pianificare viaggi o semplici gite fuoriporta per i più avventurosi, o anche rilassanti giornate in casa a leggere o ascoltare la vostra musica preferita.

Feste e ponti del 2020: il calendario

mercoledì 29 gennaio: san Costanzo, patrono di Perugia (valida solo per le attività e le istituzioni della città)

12-13 aprile: Pasqua e Pasquetta domenica e lunedì

sabato 25 aprile: Festa della Liberazione

venerdì 1 maggio: Festa del lavoro (possibile ponte con il 2 e la domenica 3)

martedì 2 giugno: Festa della Repubblica (possibile ponte dalla domenica 31 maggio)

sabato 15 agosto: Ferragosto sabato

domenica 1 novembre: Tutti i Santi

martedì 8 dicembre: Immacolata (possibile ponte da domenica 6 dicembre)

venerdì 25 dicembre: Natale

sabato 26 dicembre: Santo Stefano

giovedì 31 dicembre: San Silvestro

venerdì 1 gennaio 2021 Capodanno (possibile ponte con sabato 2 e domenica 3 gennaio).

