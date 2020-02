Penne al curry e gamberetti: una delizia facile da preparare

Sciogliete a fuoco lento una noce di burro in padella e fate rosolare i gamberetti sgusciati a fuoco moderato fino a che non si colorano un poco. Aggiungete il brodo caldo, salate e aumentate un poco la fiamma per far evaporare il liquido.

Ora versate in padella ½ bicchiere di vino bianco e lasciate che si consumi a fiamma alta, quindi aggiungete un pizzico di curry e seguitate a cuocere a fuoco medio per ancora 10 minuti (o quanto baste per arrivare ad avere una salsa densa).

Portate a ebollizione una pentola con acqua salata e lessate la pasta scolandola al dente, condite con quello che resta del burro e ponetela in una zuppiera. Aggiungete le due uova intere e i due tuorli, mescolando con cura per uniformare gli ingredienti. Mettendo il tutto in una padella, fate cuocere per 10 minuti, in modo che le uova possano rapprendersi e legare con la pasta. In ultimo, cospargete con la salsa ai gamberetti e servite caldo.